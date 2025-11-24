CURSO INTENSIVO TEAM SPECIAL DI KPA TA SIGUI CURSO SPECIAL DI DEA NA MERCA

Santa Cruz, ARUBA: Recientemente un team special di Cuerpo Policial Aruba a sigui un curso special duna

door di D.E.A. (Drug Enforcement Administration) na Orlando Florida, Merca.

E curso tabata encera tanto practico y teoretico pa fortalese e parti di eficiencia operacional. Tambe eleva e

cooperacion den e departamentonan y promove e parti crecemento profesional den e departamento special.

Na final cada cursista a ricibi un certificado for de DEA. Cuerpo Policial Aruba ta gradici Marty London y su

team di agentenan di DEA cu a yuda guia cu nan experticio y a sa di facilita e curso aki encuestion.

Cuerpo Policial Aruba ta keda traha hunto y estrechando e lasonan fuerte cu e partnersnan internacional pa

asina keda combati e crimen transnacional.