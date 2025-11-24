MUCHANAN SUMAMENTE CONTENTO POLIS A PARTICIPA NA EVERYDAY SUPERHEROES PARADE

Santa Cruz, ARUBA: Ariba dia internacional di derechonan di mucha, un biaha mas Cuerpo Policial Aruba a
participa na e grandioso “Everyday Superheroes Parade 2025”.
Ta un tradicion cu KPA su participacion ta segura den e Parada aki. Conhuntamente y cu un bon cooperacion cu
IMSAN y ambulance cu tur aña ta organisa e evento exitoso aki. Nos a bishita diesun scol y a conta cu mas o
menos 1500 mucha.
Tur aña Polis conhuntamente cu tur autoridad di Pais Aruba manera: Ambulance, Bombero, Marinies Kazerne,
kustwacht y CMO a baila, goza y trece alegria pa nos muchanan.
Cu e meta final pa educa nos muchanan di nan derecho, respet y balor. Tambe pa duna nan e cariño y stimacion
pa asina nan por desaroya y bira un persona respeta den nos comunidad.
Cu caranan contento, Polis a sa di marca paso tambe a canta pa nos muchanan riba nan dia importante cu ta 20
november!
Danki na IMSAN y na Liberato Hoek di Ambulance cu a organisa e evento aki pa nos muchanan y pa otro aña
Polis lo tey atrobe mas grandi cu nunca!