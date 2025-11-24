CONTROL TA SIGUI: 1 DETENCION Y 27 BOET REPARTI DEN ORANJESTAD

Oranjestad, ARUBA: Diadomingo ultimo Polis di Districto Oranjestad a tene un control di trafico na diferente
puntonan strategico den Oranjestad. Den total a controla 75 vehiculo di motor y a reparti 27 boet. E boetnan tabata entre otro pa rijbewijs,
belasting, keuringskaart, safety belt, seguro y pa diferente infraccionnan.
Durante e control di trafico tabata tin un detencion pa maneha bao influencia di alcohol.
Cuerpo Policial ta keda recorda pa percura bo tin bo documentonan na ordo. Nos controlnan den trafico ta sigui.
Percura pa abo tin bo amigo responsabel y sigui reglanan dei trafico pa evita un multa.