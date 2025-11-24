Studenten Haagse Hogeschool op bezoek bij de SER Curaçao

Willemstad, 24 november 2025 – Een groep studenten van De Haagse Hogeschool (HSS) die de minor ‘Koninkrijksrelaties’ volgt, bracht vandaag een bezoek aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Tijdens hun werkbezoek kregen zij een inkijk in de manier waarop het adviesorgaan regering en parlement ondersteunt bij sociaaleconomische besluitvorming. De studenten werden bijgepraat over de juridische positie van de SER, de wijze waarop adviezen tot stand komen en de rol van het orgaan binnen het staatsbestel van Curaçao.

De belangstelling vanuit de Haagse Hogeschool is al enkele jaren groeiende. Studenten lopen geregeld stage bij de SER, een uitwisseling die volgens betrokkenen bijdraagt aan wederzijds begrip tussen Caribische en Europese delen van het Koninkrijk. Voor de studenten biedt het een zeldzame mogelijkheid om van dichtbij te zien hoe beleid, politiek en maatschappelijke belangen elkaar in het Caribisch deel van het Koninkrijk raken.