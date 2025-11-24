Flamingo den apelacion

Awe Corte Superior di Husticia a trata e regiezitting den e caso Flamingo.

E caso grandi aki ta referi a complicidad di abuso di funcion, complicidad di engaño y complicidad di corupcion pasivo, y a cuminsa na aña 2022 cu detencion di e sospechoso principal O.E.O., exminister y parlamentario. Banda di e politico prominente aki, siete otro sospechoso a wordo persigui, inclusocuatro funcionario publico.

Durante e tratamiento di awemainta defensa a entrega variosdeseo di investigacion. Corte Superior di Husticia a aprobavarios dos di nan peticionnan pa scucha testigo.

Na februari di e aña aki, Ministerio Publico a bay den apelacioncontra e sentencianan cu Corte den Prome Instancia a dicta contra O.E.O. y contra e sospechoso E.F.E., un funcionariopublico.

Nan dos, plus un tercer sospechoso, tambe a bay den apelacioncontra nan sentencia.

Riba 22 di januari 2025, Corte den Prome Instancia a condenaO.E.O. pa complicidad di engaño, intento di engaño kontra PaisAruba y abuso di su funcion como minister den e periodo 2017–2020.

El a haya un castigo di prison di 1 aña, di cual 319 dia ta condicional, y ademas 240 ora di trabao pa comunidad.

Pa algun hecho, incluso corupcion pasivo, el a wordo declaraliber.

Corte a declara e sospechoso E.F.E. liber di tur tres hecho di cual e tabata wordo acusa.

A keda palabra awe cu Corte Superior di Husticia lo trata e caso Flamingo den su contenido riba prome di juni 2026.

Flamingo in hoger beroep

Vandaag vond in hoger beroep de regiezitting plaats in de zaakFlamingo. Deze grootschalige zaak draait om medeplegen misbruik van functie, medeplegen oplichting en medeplegen passieve omkoping en begon in 2022 met de aanhouding van de hoofdverdachte O.E.O., voormalige minister en parlementariër.Naast de vooraanstaande politicus werden zeven andere verdachten vervolgd, waaronder vier ambtenaren.

Tijdens de zitting van vanochtend diende de verdediging diverse onderzoekswensen in, waarvan het Hof heeft toegewezen twee getuigenverzoeken heeft toegewezen.

Het openbaar ministerie stelde in februari van dit jaar hoger beroep in tegen de vonnissen die het Gerecht eerder had gewezen tegen O.E.O. en de verdachte E.F.E., een ambtenaar. Beiden, plus een derde verdachte, gingen ook in hoger beroep.

Op 22 januari 2025 veroordeelde het Gerecht O.E.O. wegens medeplegen van oplichting, poging tot oplichting van het Land Aruba en misbruik van zijn functie als minister in de periode 2017-2020.

Hij kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar opgelegd, waarvan 319 dagen voorwaardelijk, en daarnaast de maximale werkstraf van 240 uur. Voor enkele feiten, waaronder passieve omkoping, werd hij vrijgesproken.

Het Gerecht sprak de verdachte E.F.E. vrij van alle drie de feiten die haar door het Openbaar Ministerie ten laste waren gelegd.

Op 1 juni 2026 zal het Hof de zaak inhoudelijk behandelen.