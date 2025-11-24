Leerlingen van Albert Schweitzer maken kennis met SER tijdens projectweek

Willemstad, 25 november 2025 – Leerlingen van 4 HAVO brachten afgelopen week in het kader van de vijfde editie van de jaarlijkse projectweek van de Dr. Albert Schweitzer HAVO-VWO (ASHV). Tijdens deze week stappen de leerlingen uit het reguliere lesprogramma en maken zij kennis met leren op een creatieve, inspirerende en vernieuwende manier. Het doel van de projectweek is om door middel van experts van buiten de school vanuit hun eigen praktijkervaring een andere invalshoek kunnen laten zien en onderwijs & maatschappij dichter bij elkaar brengen. De leerlingen brachten een bezoek aan het kantoor van de SER en kregen middels een interactief en dynamisch programma een inkijk in de manier waarop het adviesorgaan haar taakgeving uitvoerd en de regering en parlement ondersteunt bij sociaaleconomische besluitvorming.