Dialuna atardi a drenta informe di cu a haya un dama hoga den lama na Boca Catalina, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu turistanan riba un boto catamaran a nota un dama ta drief den lama y nan a his’e abordo y trece na canto mientras a cuminsa cu CPR. Na yegada di e ambulans a tuma e dama over y a sigui cu CPR. Despues di basta rato ta purba sin resultado a opta pa stop y a notifica cu e dama a fayece. E ta un dama cu tabata disfrutando cu su yiu kedando na un airbnb na Palm Beach. Na su famianan ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.
Dama turista Canades di 71 aña a fayece den un trip cu Sea Bob na Boca Catalina
