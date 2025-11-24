 Posted in INCIDENTE

Dama turista Canades di 71 aña a fayece den un trip cu Sea Bob na Boca Catalina

16:08  November 24, 2025  Leave a comment

Dialuna atardi a drenta informe di cu a haya un dama hoga den lama na Boca Catalina, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu turistanan riba un boto catamaran a nota un dama ta drief den lama y nan a his’e abordo y trece na canto mientras a cuminsa cu CPR. Na yegada di e ambulans a tuma e dama over y a sigui cu CPR. Despues di basta rato ta purba sin resultado a opta pa stop y a notifica cu e dama a fayece. E ta un dama cu tabata disfrutando cu su yiu kedando na un airbnb na Palm Beach. Na su famianan ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.

