Esaki lo ta e caso cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 5 december 2025

07:23  November 25, 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 G.K.D.

T.P.D.

 G.D. y T.D. ta wordo acusa di hacking, falsificacion y participacion na un organisacion criminal riba 26 di juli 2025.
