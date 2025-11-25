Reflexión Diamars 25 November 2025.

Awe di dos dia di e último siman di luna November.
Nos semper cu hopi respet y gratitud na nos bon Dios.
Semper nos lo keda gradicido na e previlegio di por lanta cada dia y admira y gosa di naturalesa rond di nos.
Pajaronan di tur sorto masha bunita mes ta canta pa alegra nos bida.
Semper cuminsa bo dia cu hopi confiansa.
Hopi sigur di bo mes !
Esey caba ta mita di e éxito di bo dia.
Mi mayornan semper tabata bisa nos : mi yui corda semper tin un Dios riba bo cabes !
Nos tin un bon Dios super amable cu ta stima nos tur como su bon discipelnan.
Nos tin tur cos bunita na mundo cu nos por biba felis cune.
Mester biba y aprecia loke nos tin y acepta cu bo por hasi hopi cune.
Mira poco hende na otro parti di mundo ta biba den cas di torta ainda.
Otro tur dia ta biba loke ta coba for di drum di sushi !
Cuanto cas no tin awa y otronan sin coriente !
Nos ta dichoso y por biba hopi cómodo.