[VIDEO] Auto a pasa hit & run un cura di cas na Yanana

04:21  November 25, 2025  Leave a comment

Diamars madruga un auto a pasa hit & run un cura na Yanana, ora di e sonido habitantenan a lanta pero e auto cu a dal e mes a bay for di e sitio. Ban yuda localisa e auto cu e chauffeur.

