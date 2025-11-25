Posted in INCIDENTE [VIDEO] Auto a pasa hit & run un cura di cas na Yanana 04:21 November 25, 2025 Leave a comment Diamars madruga un auto a pasa hit & run un cura na Yanana, ora di e sonido habitantenan a lanta pero e auto cu a dal e mes a bay for di e sitio. Ban yuda localisa e auto cu e chauffeur. Related Articles Accidente ora mucha a crusa caminda dilanti Colegio Arubano Exprodesk ta invita nos musiconan pa participa na e Proyecto “Music Market Ready 2020” [VIDEO] Mucha di 12 aña lo a kier pone fin na su bida den “caya grandi”. [VIDEO] Chauffeur di edad bao influencia a sali dilanti auto sin a duna preferencia y a ocasiona un accidente