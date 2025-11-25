Caso Last Call di nobo dilanti Corte Superior  

Ayera e sospechoso I.M.P. (21 aña) den e caso Last Call a presenta dilanti Corte Superior di Husticia.

E caso ta trata di homicidio di e mucha muher Sayuri Petronia, kende a fayece riba 4 di juni 2021 despues cu P. a los tiro riba dje cu un arma di candela.

E perdida di Sayuri a laga heridanan profundo cerca su famia y den comunidad di Aruba.

Su tata ta sali regularmente den publicidad pa pidi atencion pa e caso y pa expresa su dolor.

Ministerio Publico tin consideracion pa famia di Sayuri, cu tin derecho riba reconocimento y respet.

E sospechoso P. tabata menor di edad tempo di e sucedido:

Na aña 2022, den forma di excepcion, hues a conden’e segun Ley Penal pa adulto. El a wordo condena na un castigo di prison di 9 aña y TBS ku obligacion di internacion, pa motibo di homicidio, varios intento di asesinato, robo cu violencia y menasa.

Den apelacion na aña 2023, Corte Superior di Husticia a keda sin haci excepcion y a condena e sospechoso segun Ley Penal pa hoben. El a haya un castigo di 4 aña di detencion pa hoben y cu imposicion di medida PIJ.

Ministerio Publico a bay den casacion na Corte di Casacion contra e decision aki, pa motibo cu e combinacion di castigo ta explicitamente exclui segun Codico di Ley Penal. Na 2024 Corte di Casacion a anula e decision di Corte Superior (di aña 2023), pero unicamente e parti cu ta trata e imposicion di castigo. Pues esey ta e parti importante cu Corte Superior di Husticia ta trata awe.

Tin dos pregunta crucial pa contesta:

e sospechoso mester wordo castiga segun Ley Penal pa hobennan, manera e regla principal ta prescribi? of e mester wordo castigo segun Ley Penal pa adultonan, den forma di excepcion?

Castigo tin varios meta, incluso vengansa.

Vengansa ta nifica cu comunidad y famia ta wordo reconoci pa e daño cu nan a sufri.

Esaki por scucha claramente den e palabranan di tata di Sayuri, kende semper a enfatisa cu ni si e sospechoso haya un castigo di bida largo, lo compensa pa perdida di su yiu.

Pero ora di impone un castigo, mester tuma den consideracion e persona di e sospechoso.

Kico esey ta nifica pa un sospechoso manera P.?

Pa un sospechoso manera P. esey ta nifica cu un castigo di prison so no ta suficiente, pasobra e tin un trastorno severo di personalidad cu ta hiba na comportacion violento y un riesgo halto di recidiva.

Den e tipo di casonan aki, un tratamiento forensico specialisa ta necesario pa evita cu e sospechoso, despues di a sinta su castigo (no importa con largo esaki por ta) bira un peliger di nobo pa sociedad.

E problema na Aruba ta cu pa tanto e medida di TBS komo e medida di PIJ no tin ningun clinica forensico.

Esaki ta representa un gran reto pa proteccion di comunidad.

Ministerio Publico a argumenta cu Ley Penal pa adulto ta aplicabel.

Mirando e seriedad di e caso y e riesgo halto di recidiva, Ministerio Publico ta considera necesario pa Corte Superior di Husticia impone tanto un castigo di prison como un medida.

E exigencia ta: 8 aña di prison, combina cu un medida di TBS ku obligacion di internacion.

Corte Superior lo dicta sentencia riba 17 di december 2025.

Zaak Last Call opnieuw voor het Hof

De verdachte I.M.P. (21 jaar) in de zaak Last Call is gisteren opnieuw voor het Hof verschenen. De zaak betreft de doodslag op het meisje Sayuri Petronia, die op 4 juni 2021 om het leven is gekomen nadat zij door kogels uit een vuurwapen, afgevuurd door P., werd getroffen.

Het verlies van Sayuri heeft diepe sporen achtergelaten bij haar familie en in de samenleving. Haar vader treedt regelmatig naar voren in de media om aandacht te vragen voor de zaak en om het blijvende verdriet te verwoorden. Het openbaar ministerie heeft oog voor de nabestaanden van Sayuri, die recht hebben op erkenning en respect.

De verdachte P. was tijdens de feiten minderjarig en is bij wijze van uitzondering in 2022 door de rechter veroordeeld via meerderjarigenstrafrecht tot een gevangenisstraf van negen jaar en een tbs‑maatregel met dwangverpleging wegens doodslag, meermalen poging moord, diefstal met geweld en bedreiging. In hoger beroep in 2023 heeft het Hof geen uitzondering gemaakt en verdachte veroordeeld via jeugdstrafrecht tot vier jaar jeugddetentie en de oplegging van de PIJ‑maatregel.

Tegen deze uitspraak stelde het openbaar ministerie cassatie in bij de Hoge Raad, omdat in het Wetboek van Strafrecht deze combinatie van straffen expliciet is uitgesloten.

In 2024 vernietigde de Hoge Raad daarom de beslissing (uit 2023) van het Hof, en uitsluitend voor wat betreft de strafoplegging. Om dat onderdeel gaat het nu en dat is precies wat vandaag door het Hof is behandeld. Er zijn 2 belangrijke vragen te beantwoorden: dient gestraft te worden via jeugdstrafrecht, zoals de hoofdregel voorschrijft of dient gestraft te worden via meerderjarigenstrafrecht, als uitzondering.

Een straf kent meerdere doelen, waaronder vergelding. Vergelding betekent dat de samenleving en de nabestaanden erkenning krijgen voor het leed dat hun is aangedaan. Dit komt duidelijk naar voren in de woorden van de vader van Sayuri, die benadrukt dat zelfs een levenslange straf niet voldoende zou zijn om het verlies van zijn dochter te compenseren.

Bij het opleggen van een straf moet echter altijd rekening worden gehouden met de persoon van de verdachte. Voor een verdachte als P., bij wie sprake is van een ernstige persoonlijkheidsstoornis die leidt tot gewelddadig gedrag en een hoog risico op recidive, is een gevangenisstraf op zichzelf ontoereikend. In dergelijke gevallen is gespecialiseerde forensische behandeling noodzakelijk, zodat wordt voorkomen dat de verdachte na het uitzitten van zijn straf, hoe lang dan ook, opnieuw een gevaar vormt voor de samenleving.

Het probleem in Aruba is dat voor zowel de tbs‑maatregel als de PIJ‑maatregel geen gespecialiseerde kliniek bestaat. Dit vormt een grote uitdaging voor de bescherming van de samenleving.

Het openbaar ministerie heeft betoogd dat het meerderjarigenstrafrecht van toepassing is. Gezien de ernst van de feiten en het aanzienlijke risico op herhaling, achtte het noodzakelijk dat zowel een gevangenisstraf als een maatregel wordt opgelegd. De eis luidde acht jaar gevangenisstraf, gecombineerd met een TBS‑maatregel met dwangverpleging. Het Hof zal op 17 december 2025 uitspraak doen.