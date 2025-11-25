Despues di 23aña trahando na KPA KPA A DESPEDI DI COLEGA ESTEVANIA DELUVIA-QUANT

Santa Cruz, ARUBA: Siman pasa Cuerpo Policial Aruba tabata tin un momento ameno pa desea y despedi di
nos colega Estevania Deluvia- Quant mihor conoci pa “ Vani” cu a bay cu un pensioen bon mereci.
Despues di un trayetoria di 23 aña den servicio di gobierno, Vani ta bay disfruta di su pensioen. Vani a percura
pa nos departamentonan semper ta limpi. Un persona amabel, humilde y cu un sonrisa semper riba su cara.
Altocomisario sr.Arnhem hunto cu su coleganan a organisa un sorpresa di despedida pe. Sin cu por a spera tur
su coleganan tabata tey y a pasa un momento ameno y recorda anectodas hunto.
Tur persona den nos organisacion ta importante. Nan esfuerso y dedicacion ta di balor agrega. Nos meta ta pa
balora tur persona den nos organisacion. Cu despedida di Vani sigur nos ta perde un persona importante cu ta
carga KPA di curason. 23 aña cu dedicacion ela traha hunto cu nos, nos ta aprecia esey mas aun e ta y lo keda
smper forma parti di e famia blauw!
Nos ta gradici sra.Estevania pa su servicio na KPA y cu e gosa di su pensioen bon mereci. Nos portanan semper
lo ta habri pa asina Vani pasa bishita nos.