Salida di wega di Instacash “Tic Tac Cash”.

ORANJESTAD – Diamars 25 di november 2025: Lotto, e loteria di Aruba, ta informa cu e wega di Tic Tac Cash di Instacash lo sali for di mercado diabierna 28 di november.

Desde dia 28 di november e wega di Tic Tac Cash di Instacash lo sali for di mercado y no lo ta disponibel mas pa wordo cumpra, si bo tin ticket di Tic Tac Cash cu no a wordo cobra ainda lo por hasi esaki na cualkier rebendedo di Lotto rond di nos isla.

Instacash ta dunabo e oportunidad pa hunga bo weganan preferi manera 5X The Cash, 10X The Cash, 20X The Cash, Bingo, Money Tree, Match for Cash, e famia di Instant Jackpot, Shooting Star, Buckets of Cash, Strike, Stack-O-Cash, High Voltage Cash, Sevens y Give Me 5 cu ta dunabo e chens pa gana placa al instante!

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.