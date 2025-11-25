Detencion y beslag den investigacion di fraude grandi

Awe tabatin varios accion di ristramento den cuadro di uninvestigacion penal tocante labamento di placa, fraude fiscal, fraude di Aduana, falsificacion y empleadonan ilegal.

E investigacion, cu a haya e nomber Saffraan, ta bao di direccion di Ministerio Publico y ta den man di Recherchesamenwerkingsteam (RST), den colaboracionestrecho cu Cuerpo Policial di Aruba, Landsrecherche, FIOT (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsteam), Aduana y UMM (Unit Mensenhandel/Mensensmokkel).

Durante e accion di awemainta a ristra den tres tienda, un oficinadi administracion y cas di un sospechoso. A confisca variosdocumento, cargadornan digital pa warda data y administracionfinanciero. Tambe a confisca propiedadnan y medionanfinanciero di un sospechoso.

Te na e momento aki a detene un persona.

E investigacion Saffraan a start despues cu varios partner di investigacion financiero a indica cu nan a haya señalnan cu ta mustra posibel actividadnan castigable di e compania y/of di sudirector. For di e hallazgonan di e investigacion cu a cuminzadespues di esaki, a surgi e sospecho cu e compania envolvi ta facilita empleo ilegal di persona y cu pa medio di administracionfalso ta ontduik belasting y keda sin paga derechonan di importacion.

E investigacion ta den pleno desaroyo. Pa e motibo ey, lo no duna niun informacion tocante identidad di e persona deteni of di e compania involvi. Ministerio Publico no ta exclui cu lo porcay mas detencion den futuro den e investigacion aki.

Ministerio Publico ta considera labamento di placa como un di e pilarnan principal di criminalidad cu ta mina sociedad(ondermijnende criminaliteit). Mirando cu reconoce y detectalabamento di placa por ta complica, ta nodo pa informacionwordo comparti na un manera corecto y pa actua na un forma integral contra dje. Ministerio Publico ta traha huntoestrechamente cu partnernan pa combati labamento di placaefectivamente.

Aanhouding en beslag in grootschalig fraudeonderzoek Saffraan

Vandaag zijn meerdere doorzoekingen uitgevoerd in het kader van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, belastingfraude, douanefraude, valsheid in geschrifte en illegale tewerkstelling.

Het onderzoek, dat de naam Saffraan draagt, staat onder leiding van het openbaar ministerie en wordt uitgevoerd door het Recherchesamenwerkingsteam (RST). Daarbij is nauwsamengewerkt met het Korps Politie Aruba, de Landsrecherche, het Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsteam (FIOT), de Douane en de Unit Mensenhandel en Mensensmokkel (UMM).

Tijdens de actie van vanochtend zijn drie winkels, een administratiekantoor en de woning van een verdachte doorzocht. Daarbij zijn diverse documenten, digitale gegevensdragers, en financiële administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op bezittingen en financiële middelen van een verdachte.

Tot nu toe is een persoon aangehouden.

Het onderzoek Saffraan is gestart nadat meerdere financiële opsporingspartners hadden aangegeven dat zij signalen hadden die wezen op mogelijk strafbaar handelen door het bedrijf en/of de bestuurder. Uit de bevindingen van het hierop ingestelde onderzoek is een vermoeden ontstaan dat het betrokken bedrijf illegale tewerkstelling van personen faciliteert en door middel van valse administratie belasting en invoerrechten ontduikt.

Het onderzoek is in volle gang. In het kader daarvan worden op dit moment geen nadere mededelingen gedaan over de identiteit van de aangehouden persoon of het betrokken bedrijf. Het openbaar ministerie sluit niet uit dat er in het kader van het lopende onderzoek meer aanhoudingen zullen volgen.

Het openbaar ministerie beschouwt witwassen als een van de pijlers van de ondermijnende criminaliteit. Omdat het herkennen en opsporen van witwassen complex kan zijn is het noodzakelijk dat informatie op een juiste manier wordt gedeeld en dat er integraal tegen wordt opgetreden. Het openbaar ministerie werkt daarom nauw samen met partners om witwassen effectief te bestrijden.