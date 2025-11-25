Directie Luchtvaart Aruba ta Informacion tocante situacion den nos espacio aereo 

ORANJESTAD – Directie Luchtvaart Aruba ya pa algun tempo ta monitorea e desaroyonan en conexion cu e tension entre Merca y Venezuela.
Durante e simannan cu a pasa, e stakeholdersnan local concerni a reuni regularmente pa intercambia y analisa e informacionnan disponibel tocante e situacion y su posibel impacto riba Aruba. Ta haci esaki for di diferente angulo; un plataforma cu enfoke riba turismo y conectividad, y otro cu enfoke riba e asuntonan di siguridad. Ademas, a trata topiconan tambe cu e paisnan cu tin responsabilidad den maneho di Aruba su espacio aereo, entre otro Hulanda y Corsou.
A tuma nota cu diabierna ultimo, autoridadnan Mericano a emiti un boletin (“NOTAM”) pa adverti pilotonan y operadornan aereo cu ta opera den e espacio aereo maneha door di Maiquetía, di posibel riesgo. E boletin no ta aplicabel pa espacio aereo di Aruba. Pero, como medida preventivo, DC-ANSP di Corsou a publica un boletin similar cu si ta referi na nos espacio aereo.
Directie Luchtvaart Aruba ta tuma e situacion na serio, atendiendo na e cercania geografico cu Venezuela. Te awo no tin indicacion cu vuelonan pa of for di Aruba ta wordo afecta directamente. P’esey, e monitoreo lo sigui estrictamente y lo tuma medidanan segun necesidad, den estrecho colaboracion cu e stakeholdersnan envolvi.