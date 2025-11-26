Awe ta Diaranson 26 November 2025.

Awe ta partí siman den dos.
Despues cu nos lanta ta bunita pa duna agradecimiento na nos bon Dios.
Nos ta conciente di tur cos bon cu nos tin como regalo.
Nos mester cuida nos curpa bon awe !
Pasobra tur e mayannan ta depende di e awe tur nos aprecio y alabansa cu nos tin pa nos Señor.
No mester bira alaba un bijbel mas cu Señor mes.
No lubida un bijbel ta un boeki sagrado, pero Señor ta bibo 24/7 y ta hunto cu nos !!
E ta nos creador, nos protector, nos guardian pa bida y ta stima nos pa bida !
Nos bida nos mester bibe tur na Señor su agrado, cumpliendo cu tur su leynan.
Hasi bondad, juda esnan cu mester di nos ayudó.
Tur dia tin hopi manera pa juda otro den nesecidad.
Ora biba un bida asina e ta bunita den wowo di Señor.
Señor ta contento y nos bida tambe lo ta hopi feliz.
Danki Señor pa cada dia !!
Un storia pa sinja nos aprecia nos bon Dios !
Un homber di 90 aña a cai den cura y mester a wordo hospitalisa cu ambulancia.
Mester a opere di biaha !
Despues di un paar di dia dr a presente un recibo di 4.000 florin.
E homber riba cama a cuminsa yora.
E dr a hanja duele y a bisa e homber, no yora, si bo no por page recibo nos lo wak con pa regle.
E homber humilde a contesta e dr : Dr mi por paga e recibo cu mi spaargeld, pero no ta e cen ta e problema.
Mi a pasa 4 ora den operación y mi a hanja un recibo di 4.000 pa paga.
Pero mi tin 90 anja ta hala rosea di aire fresco y gratis di mi bon Dios y no a costa mi ningun cen !!
Mi kier a gradici mi Señor y dune tur alabansa tanten cu E ta dunami e oportunidad.
Aki nos por mira cuanto nos bon Dios ta stima nos y hopi no ta mira ni aprecia esaki.