UPDATE oficial di Polis A RECONOCE VICTIMA DI ASESINATO NA SOLITO

Investigacion riguroso ta andando keto bay di e caso di asesinato na un adres na Solito.
Cuerpo Policial ta informa oficialmente cu den oranan laat di ayeratardi a identifica e victima di e caso di diasabra na unda a haya un curpa sin bida den un cas na Solito.
Ta trata di e victima señora Luz Divina Faña Paulino naci dia 7 april 1965 (60 aña di edad) di Republica Dominicana.
Cuerpo Policial ta haci un apelacion pa e persona cu sa algo of a wak algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Nos ta garantisa cu bo ta keda ANONIMO.
KPA ta manda palabra di profundo condolencia na e famia di e fayecido.