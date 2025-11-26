 Posted in INCIDENTE

UPDATE oficial di Polis A RECONOCE VICTIMA DI ASESINATO NA SOLITO

08:56  November 26, 2025  Leave a comment

Investigacion riguroso ta andando keto bay di e caso di asesinato na un adres na Solito.

Cuerpo Policial ta informa oficialmente cu den oranan laat di ayeratardi a identifica e victima di e caso di diasabra na unda a haya un curpa sin bida den un cas na Solito.

Ta trata di e victima señora Luz Divina Faña Paulino naci dia 7 april 1965 (60 aña di edad) di Republica Dominicana.

Cuerpo Policial ta haci un apelacion pa e persona cu sa algo of a wak algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Nos ta garantisa cu bo ta keda ANONIMO.

KPA ta manda palabra di profundo condolencia na e famia di e fayecido.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *