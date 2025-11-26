Persona confundi a destrui bentana di Parlamento

Ayeranochi un persona den estado di confusion a destrui un bentana di e porta di entrada di Parlamento cu un obheto duro. Siguientemente el a bora tire di un of mas auto parkeer riba e parkinglot.

Polis a yega na e sitio y a detene e persona. E ta sigui den detencion.

Ministerio Publico ta enfatisa cu ta trata aki di un incidente y orden publico no ta na peliger.

Ciudadanonan por confia cu autoridadnan ta actua na manera alerto y cu seguridad di e edificio di Parlamento ta garantisa.

Verward persoon vernielt ruit Parlementsgebouw

Gisteravond heeft een verwarde man met een hard voorwerp een ruit van de toegangsdeur van het Parlementsgebouw ingeslagen. Vervolgens heeft hij banden van een of meer daar geparkeerde auto’s lek gestoken.

De politie is direct ter plaatse gekomen en heeft de man diezelfde avond aangehouden. Hij bevindt zich nog in detentie.

Het openbaar ministerie benadrukt dat er hier sprake is van een incident en dat de openbare orde niet in gevaar is. Burgers mogen erop vertrouwen dat de autoriteiten alert optreden en dat de veiligheid rond het Parlementsgebouw is gewaarborgd.