Tur Pais den Reino Hulandes ta participando CURSO INTENSIVO Y SPECIALISA DI IBT A INICIA NA ARUBA

Santa Cruz, ARUBA: Den cuadro di fortalese e conocemento riba e tema di docente pa IBT, siman pasa
altocomisario di Polis sr.Ramon Arnhem den presencia di hefe di Scol pa Polis E.J. Watty Vos sra.Sherina
Arrindell a haci inicio di e curso menciona.
Tabata un siman di sessionnan intensivo cu diferente tema riba diferente area. Cu participacion di coleganan di
Aruba, Boneiro, Corsou, Sint Maarten y Hulanda cu a forma parti di dje.
E curso aki lo sigui despues pa e otro parti den region. Pa asina fortalece e agentenan nan conocimento den e
area importante di IBT.
Via di e cooperacion inter regional nos lo keda fortalese nos lasonan y nos profesionalismo pa ta bon entrena y
prepara.