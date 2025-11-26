Lotto ta introduci un miembro nobo di Instacash “Win it All”!

ORANJESTAD – Diaranson 26 di november, Lotto, e loteria di Aruba, ta contento di por anuncia un integrante nobo “Win it All” den e famia di Instacash cu lo duna bo e oportunidad pa gana placa cash al instante!

Abo ta cla pa gana placa instantaneamente y no mester warda pa sorteo? Desde diabierna 28 di november Lotto lo trece un adicion mas na e famia di Instacash cu ta yama Win it All.

Con pa hunga:

Bishita bo rebendedo di Lotto preferi y pidi pa e wega di Win it All desde diabierna awo. Ora bo cumpra e wega di Win it All, bo ta ricibi un ticket for di bo rebendedo pa e wega. Riba e ticket bo ta wak diferente suma di placa di varios hoki. Match 6 di e mesun suma di placa y gana e suma cu bo a match. Tambe tin un Bonus, si bo match 6 di e mesun suma di placa y tambe match 2 di e mesun simbolo abou, lo gana tur e premionan ariba.

E prijs pa e ticket di Win it All ta costa 2 florin y bo por gana diferente premio te cu e premio grandi di 2.500 florin!

Instacash ta dunabo e oportunidad pa hunga bo weganan preferi manera 5X The Cash, 10X The Cash, 20X The Cash, Bingo, Money Tree, Match for Cash, e famia di Instant Jackpot, Shooting Star, Buckets of Cash, Strike, Stack-O-Cash, High Voltage Cash, Give Me 5, Sevens, Crazy Wild Cash y awo Win it All cu ta dunabo e chens pa gana placa al instante!

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.