Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na De La Sallestraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un auto di turista como cu nan ta laat pa tuma e vuelo nan a bay airport. E dama cu a dal nan tras si a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama.
Dama herida ora cu su auto a bay dal tras di auto di turista
