Diaranson mainta a drenta informe di un caso di kiebro y ladronicia na Pop-up Store na J.G. Emanstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso di ladronicia pa placa unda e chollernan a drenta pero a bay cu placa larga y algun paña aparentemente nan ta enbusca di placa.
Ladronnan a kibra drenta horta en busca di placa na Pop-up Store den J.G. Emanstraat
Diaranson mainta a drenta informe di un caso di kiebro y ladronicia na Pop-up Store na J.G. Emanstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso di ladronicia pa placa unda e chollernan a drenta pero a bay cu placa larga y algun paña aparentemente nan ta enbusca di placa.