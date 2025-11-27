 Posted in INCIDENTE

Ladronnan a kibra drenta horta en busca di placa na Pop-up Store den J.G. Emanstraat

22:24  November 26, 2025

Diaranson mainta a drenta informe di un caso di kiebro y ladronicia na Pop-up Store na J.G. Emanstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso di ladronicia pa placa unda e chollernan a drenta pero a bay cu placa larga y algun paña aparentemente nan ta enbusca di placa.

