Reflexión Diahuebs 27 November 2025.
Awe nos ta riba un dia penultimo di fin di siman.
Nos ta cuminsa nos dia y tempran nos ta duna nos bon Dios danki.
Hopi agradecido nos tur ta pe bunita bida cu nos tin.
Nos por traha nos dia na nos antoho, basta nos cumpli cu nos deber.
Den e dianan aki awasero ta cai hopi.
Nos careteranan bou awa y den mal estado cu ta den un par di dia tin kraternan cu ta danja nos auto.
Otro abuso cu cierto manehadornan ta hasi ta core duro den e plasnan y ta banja contricante y muha nan panja, cu podise nan ta bajendo trabou.
Tambe anochi ta imposibel cu tanto lusnan skerpi cu ta hasibo blind y por perde control.
Basta cu nan si tin bright y por core na grandi.
Mester hadi algo y controla anochi pa kita e peliger di mas accidente.
Felis bendiciona dia !
Gosa bida sanamente.
Temporada di Paz y amor ta jegando.
Duna otronan bo Paz y amor.
Loke Señor a recomenda su discipelnan.
☺️Ban pe !!
