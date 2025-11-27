Helicopter di Guarda Costa a bay rescata un curpa sin bida cerca di e rif!

Diaranson atardi, 26 di november, e Centro di Operacionnan Marítimo (MOC) di Guarda Costa a ricibi un aviso di polis over di un incidente riba lama. Tabata trata di un posibel curpa sin bida den zona di e Rif, cerca di e Megapier (Curaçao). E pasaheronan di un crucero a nota e curpa den e lama y mesora a informa polis.
Despues di a ricibir e aviso, e MOC a inicia di inmediato cu e mision di rescate alertando e tripulacion di e helicopter di Guarda Costa. Mesora e helicopter a sali bay na e Rif. Guarda Costa a logra saca e curpa sin bida for di e lama y traslada esaki na e punto di apoyo na Hato, unda ela ser entrega na polis, cual lo sigui cu e investigacion.
Nos ta manda nos mas sincero palabranan di condolencia y ta desea hopi forsa na su famianan y amigonan den e dificil momentonan aki.