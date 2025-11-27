Dia 2 di december proximo ta e ultimo dia pa entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2024 y haci e pago corespondiente

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto ta recorda cu dia 2 di december 2025 ta e ultimo dia cu por
entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2024. Esaki ta valido pa e contribuyentenan cu a entrega e
declaracion provisional na juni ultimo y a haya extension di 6 luna.
Manera conoci, entregamento di e declaracion ta sosode den forma digital den e portal “BOi”.
Si acaso un compania ta “opgeheven” of no tawatin actividad comercial durante aña 2024, e tin obligacion di
entrega e declaracion.
Pa loke ta pago, dia 2 di december 2025 ta e ultimo dia tambe cu por haci e pago di winstbelasting 2024 di
acuerdo cu e suma di ganashi menciona den e declaracion.
Incumplimento
Contribuyentenan cu no cumpli cu entregamento di e declaracion definitivo, lo haya un cobransa adicional
esta un ‘naheffingsaanslag’ inclui boet. Mescos ta conta si acaso e cliente a paga un suma menos cu locual
el a declara na winstbelasting. E boet pa incumplimento di entregamento di e declaracion ta maximo
Afl. 2.500. Si e contribuyente no haci e pago di winstbelasting of no haci e pago corectamente, e boet ta
maximo Afl. 10.000.
Departamento di Impuesto ta conseha tur contribuyente di winstbelasting y/of nan conseheronan fiscal pa no
warda te na ultimo pa entrega e declaracion y haci e pago di winstbelasting corespondiente pa evita un
cobransa adicional (naheffingsaanslag) y e boet pa incumplimento.
Gerencia di Departamento di Impuesto
27 di november 2025