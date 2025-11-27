Diahuebs atardi a drenta informe di cu un mucha muher di 16 aña a sak den otro den baño na Maria College, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu aparentemente e mucha lo hyperventila y a bay den baño y a sak den otro. Ambulans a atende y a transporte pa hospital.
Hobencita di 16 aña a sak den otro den baño na Maria College
