[VIDEO] 3 Auto envolvi den un accidente cu 3 hende herida na Rooi Santo.

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Rooi Santo, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre 3 auto unda un Mitsubishi Montero Sport a bay pasa un Chevrolet Trailblazer pero ora a nota e Hyundai Accent di direccion contrario a core kita na man drechi pero ela djies “touch” cu e Trailblazer y a bay dal riba e Accent frontal. Debi na e impacto tur 3 chauffeur a resulta herida. Na yegada si e prome ambulans a atende e victima cu mas urgencia mientras na yegada di e Rapid Responder a atende e otro heridonan en espera di mas ambulans. Na nan yegada a transporta e victimanan pa hospital.