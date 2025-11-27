Coreccion riba fecha di deadline Dia 1 di december proximo ta e ultimo dia pa entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2024 y haci e pago corespondiente

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto ta recorda cu dia 1 di december 2025 ta e ultimo dia cu por

entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2024. Esaki ta valido pa e contribuyentenan cu a entrega e

declaracion provisional na juni ultimo y a haya extension di 6 luna.

Manera conoci, entregamento di e declaracion ta sosode den forma digital den e portal “BOi”.

Si acaso un compania ta “opgeheven” of no tawatin actividad comercial durante aña 2024, e tin obligacion di

entrega e declaracion.

Pa loke ta pago, dia 1 di december 2025 ta e ultimo dia tambe cu por haci e pago di winstbelasting 2024 di

acuerdo cu e suma di ganashi menciona den e declaracion.

Incumplimento

Contribuyentenan cu no cumpli cu entregamento di e declaracion definitivo, lo haya un cobransa adicional

esta un ‘naheffingsaanslag’ inclui boet. Mescos ta conta si acaso e cliente a paga un suma menos cu locual

el a declara na winstbelasting. E boet pa incumplimento di entregamento di e declaracion ta maximo

Afl. 2.500. Si e contribuyente no haci e pago di winstbelasting of no haci e pago corectamente, e boet ta

maximo Afl. 10.000.

Departamento di Impuesto ta conseha tur contribuyente di winstbelasting y/of nan conseheronan fiscal pa no

warda te na ultimo pa entrega e declaracion y haci e pago di winstbelasting corespondiente pa evita un

cobransa adicional (naheffingsaanslag) y e boet pa incumplimento.

E comunicado aki ta un coreccion riba e fecha final cu a wordo menciona den e comunicado cu

Departamento di Impuesto a saca mas trempan awe, 27 di november 2025. Departamento di Impuesto

ta ofrece su disculpa pa e inconveniencia y ta pidi tur contribuyente y conseheronan pa tene cuenta

cu e fecha final ta 1 di december 2025. E fecha di 1 di december 2025 aki ta menciona tambe den e e

mail oficial cu e contribuyentenan di winstbelasting a ricibi dia 7 di maart 2025 relaciona cu invitacion

pa haci declaracion di winstbelasting 2024.

Gerencia di Departamento di Impuesto

27 di november 2025