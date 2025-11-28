Tripulante abordo di tankero a cay kap su cabes y helicopter di guarda costa a trece na Savaneta Kamp

Den ora nan di diahuebs marduga (27 di november), Centro Operacional Maritimo di Wardacosta a ricibi un yamada via di VHF canal 16 pidiendo asistencia medico riba lama.
Ta trata di un tanker ca tawata nabega west di Aruba. Un di e tripulante nan di e barco a lastima su cabes y tabata den necesidad di asistencia medico. Ta trata di un hende homber di 33 aña di edad cu nacionalidad Chines.
Miembro nan di MOC a inmediatamente tuma contacto cu e medico na warda di Citro cu a recomenda pa evacua e persona mas lihe cu ta posibel. Cu rapidez a alerta tripulantenan di e helicopter cu a sali mes ora pa asina busca e persona riba e barco. Lastimamente, e persona a fayece na caminda pa Steunpunt na Savaneta. E entrega e curpa na autoridadnan local. Forsa na famia.