Reflexión Dabierna 28 November 2025

Nos bon dia, jen di felicidad.
Nos mester gradici nos bon Dios y bise danki pa cada día nobo.
Hesucristo a spierta mundo pa cos malo cu ta bai bin pa e hende malo.
Hopi tempo ta avisa y organisacionnan religioso ta papia di binimento di Hesus.
Un mundo jen di problema y jen di disgusto.
Asina ta, nos Dios ta pidi tur hende biba den bondad y evita cosnan malo.
Pero no tin oido pa Señor su advertencianan.
Señor según bijbel a advertí cu cosnan malo ta bai pasa.
Nos tur mester para firme den nos Fe pa nos tur ta bon mira.
Hasi bon pa bo prohimo, juda esnan den nesecidad.
Lanta cabes y lucha pa hanja salbacion.