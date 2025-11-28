Organisacion hudicial di Reino tabata na Aruba ARUBA TABATA E CENTRO DI ATENCION PA WAR ROOM 2.0

Santa Cruz, ARUBA: Den e siman di 10 november te cu 14 november 2025 a traha hunto cu specialistanan di

informacion, analista y recherchenan di diferente islanan den Caribe y Hulanda pa loke ta e combatimento di

criminalidad cu arma di candela. E team specialisa aki ta hiba e nomber di “War Room” edicion 2.0.

Den e siman intensivo a pone enfasis riba analisis di a patronchi interinsular den transporte, negoshi , posicion y

uzo di arma di candela.

War Room 2.0 a conta cu participacion di diferente organisacion Hudicial riba nivel halto den Reino Hulandes

manera; E cinco Cuerpo Policial den Reino Hulandes (KPA, KPC, KPCN, KPSM, POLITIE) , RST

(recherchesamenwerkingsteam), Koninklijke Marechaussee y Kustwacht Caribisch Gebied. Personal di

Ministerio Publico tambe a forma parti di e team grandi aki.

Na VNO tabata e conferencia y su excelencia Minister di Husticia dr. sr.Arthur Dowers hunto cu altocomisario

sr. Ramon Arnhem a hiba palabra.

E War Room 2.0 ta ilustra con e colaboracion di diferente isla y Pais ta percura pa no keda den palabracion pero

ta actua y ta haci trabao di esaki pa asina combati e criminalidad pa cu uzo di arma di candela den henter Reino

Hulandes.

Pa otro aña ta trahando caba riba e edicion nobo hunto cu Caricom Impacs pa expande e colaboracion regional.