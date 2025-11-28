Accidente mortal (1 di December 2023) na Savaneta trata den Sala di Corte di Prome Instancia Diahuebs

Corte den Prome Instancia a trata ayera e caso penal contra e sospechoso J.K.F., kende ta wordo acusa di a causa un accidente di trafico riba prome di december 2023 na Savaneta, cu consecuencia mortal. Despues di e accidente el a huy sigui core; e no tabatin rijbewijs tampoco. Un pareha di turista cu a caba di yega Aruba a resulta gravemente herida. Un di e victimanan (75 aña di edad) a fayece e dia siguiente di e heridanan cu el a sufri.

E sospechoso a declara cu e tabata core un tiki mas cu 80 kilometer pa ora riba un caminda unda e velocidad maximo permiti ta di 60 kilometer pa ora.

Tabata anochi scur y e tabata core cu bentana getint preto preto (cu 6% transparencia envez di e minimo di 70% cu ta permiti). Fiscal di Husticia a compara esaki cu core cu wowo mara! E sospechoso ni tin rijbewijs, anto pa colmo el a yega di wordo persigui penalmente mas biaha den pasado pa core sin rijbewijs.

E pregunta huridico den e caso ta:

e accidente a sucede directamente a consecuencia di e erornan cu J.K.F. a comete den trafico?

of e lo por a sucede cu cualkier otro chofer cu si tabata core cu cuidao?

E hechonan y circunstancianan na e sitio di e accidente ta importante ora di contesta e pregunta aki. No ta suficientemente duidelijk con y na cua momento e pareha a crusa caminda. Door di esey no por bisa cu seguridad cu e accidente mortal ta a consecuencia di e comportacion peligroso di e sospechoso. Ministerio Pubico ta conclui cu no tin bastante evidencia pa comproba homicidio culposo.

Ministerio Publico ta haya cu ta si comproba cu e sospechoso a core peligrosamente. Ademas ta acus’e di a core sin rijbewijs y di a bandona e sitio di e accidente.

Ministerio Publico ta tuma e sospechoso na malo cu el a comete tanto eror den trafico, mas aun cu el a yega di wordo condena caba pa core sin rijbewijs den pasado. Core sin rijbewijs ta forma un peliger grandi pa seguridad den trafico. Ministerio Publico ta tum’e hopi na malo tambe cu el a huy for e sitio di accidente y a laga e personanan pa nan cuenta. Famia di e fayecido tin cu sigui biba cu e perdida di nan ser stima.

Hues a dicta sentencia mes ora den e caso. El a condena J.K.F. pa un castigo di prison di 10 siman, di cual ocho siman ta condicional, cu un tempo di prueba di tres aña, y 80 ora di trabao pa comunidad y un prohibicion di core auto pa un duracion di 2 aña, pa causa peliger, core sin rijbewijs y bandona sitio di un accidente. E sospechoso a wordo declara liber pa homicidio culposo. Hues a dicidi cu J.F.K. lo no haya su auto bek.

Dodelijk ongeval Savaneta

Het gerecht in eerste aanleg heeft gisteren de strafzaak behandeld tegen de verdachte J.K.F.

Hij wordt ervan verdacht op 1 december 2023 in Savaneta een verkeersongeval met dodelijke afloop te hebben veroorzaakt. Na het ongeval reed hij door, terwijl hij bovendien niet in het bezit was van een rijbewijs. Bij het ongeval raakte een echtpaar, die net in Aruba was aangekomen voor vakantie, ernstig gewond. Een van de slachtoffers (75 jaar) overleed de volgende dag aan zijn verwondingen.

De verdachte verklaarde dat hij iets harder dan 80 km/u reed op een stuk weg waar de maximumsnelheid 60km/uur is. Hij reed in het donker in een auto met zwart getinte ruiten (6% lichtdoorlaat in plaats van de verplichte 70%). De officier van justitie vergeleek dit met rijden alsof men een blinddoek draagt. Ook reed verdachte zonder rijbewijs, een feit waar hij al eerder strafrechtelijk voor vervolgd werd. Kortom gevaarlijk rijgedrag.

De juridische vraag is of het ongeval het directe gevolg was van deze verkeersfouten, of dat het ook had kunnen gebeuren bij een willekeurige voorzichtige automobilist. De feiten en omstandigheden ter plaatse zijn van belang bij de beantwoording van die vraag. Niet duidelijk is geworden hoe en op welk moment de voetgangers overstaken. Daardoor is niet vast te stellen of het dodelijk ongeval het gevolg is van dit gevaarlijke gedrag. Het openbaar ministerie heeft geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is voor dood door schuld.

Wel acht het openbaar ministerie bewezen dat de verdachte gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Daarnaast wordt hem het rijden zonder rijbewijs en het verlaten van de plaats van het ongeval verweten.

Het openbaar ministerie rekent het de verdachte zwaar aan dat hij veel ernstige verkeersfouten heeft begaan en dat hij voor het rijden zonder rijbewijs, wat de verkeersveiligheid ernstig aantast, al eerder veroordeeld is geweest. Het openbaar ministerie neemt het hem daarnaast zeer kwalijk dat hij de plaats van het ongeval heeft verlaten en de slachtoffers aan hun lot heeft achtergelaten. De nabestaanden moeten leven met het gemis van hun dierbare.

De rechter heeft direct uitspraak gedaan in deze zaak. Het gerecht komt tot vrijspraak dood door schuld en tot bewezenverklaring van gevaarzetting, rijden zonder rijbewijs en verlaten van de plaats van het ongeval. De opgelegde straf betreft een gevangenisstraf van 10 weken waarvan 8 weken voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, een taakstraf van 80 uur en rijontzegging voor de duur van 2 jaar. De auto krijgt verdachte ook niet terug.