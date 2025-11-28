1 ganado di 1.000 florin tur dia garantisa! Cachi Cachi Christmas Edition 2025

Oranjestad, Aruba- 28 di november 2025: Cachi Cachi Christmas Edition ta bek! Cumprando e weganan di: Catochi, Big 4, Zodiac, Lucky 3, Wega di Number Korsou, 1-OFF y Multi-X awo den temporada di fin di aña bo ta participa automaticamente den e promocion di Cachi Cachi. Cu e promocion di Cachi Cachi, tur dia lo bay saca 1 feliz ganador garantisa di Afl. 1.000,-!

Cu cada compra di 1 florin di e weganan participante, pa sorteo di merdia of anochi, bo ta ricibi 1 set di 6 number gratis! Cu cada set di number cu bo ricibi, bo ta den wega pa por gana e Cachi Cachi di 1.000,- florin; esaki ta un premio adicional fuera di e chens di gana bo premionan cu Catochi, Big 4, Zodiac, 1-OFF, Lucky 3, Wega di Number Korsou y Multi-X. Mas bo cumpra mas set di number di Cachi Cachi bo ta ricibi y mas chens bo tin pa gana e premio di Cachi Cachi! E set di numbernan di Cachi Cachi ariba e ticket di e dia ey ta participa den e sorteo di e mesun dia.

Multi-Draw:

Si bo cumpra e opcion di Multi-Draw pa mas sorteo, e numbernan di Cachi Cachi ta hunga solamente ariba e dia cu a cumpra e Multi-Draw. Por ehempel, si bo a cumpra Multi-Draw pa hunga awe, mañan y otro-mañan, tur e setnan di number di Cachi Cachi ta conta solamente pa e sorteo cu ta hunga e dia cu bo a cumpra e Multi-Draw.

Cumpra bo weganan preferi sea Catochi, Big 4, Zodiac, 1-OFF, Lucky 3, Wega di Number Korsou y Multi-X pa sea merdia of anochi, desde dialuna awo 1 di december, pasobra e campaña di Cachi Cachi ta valido pa luna di december. E ultimo dia di Cachi Cachi ta dia 31 di december 2025.

E number ganado lo wordo anuncia durante e sorteo di Lotto cu ta cuminsa 7:45 PM di anochi y diadomingo pa 2:00 PM, via Telearuba, Canal 13, live streaming ariba nos pagina di Facebook y YouTube. E numbernan ganado lo wordo saca por medio di un Sorteo Anima.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.