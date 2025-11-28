ELMARNV ta informa interupcion di suministro di coriente tabata un accidente cu un truck cu a ranca varios waya na Noord

Atencion clientenan den e area di Oranjestad, Tanki Leendert, Alto Vista, Noord:

12:57 PM: Nos ta confrontando un interupcion den e distribucion di coriente den e areanan aki. Nos tecniconan ta na e Onderstation pa atende cu esaki. Nos lo duna update asina cu tin mas informacion.

1:22 PM: Casi tur cliente tin servicio di coriente bek. E causa tabata un truck cu a ranca hopi liñanan di distribucion. E interupcion ta riba Westpunt Lijn.

1: 48 PM: E trabou di reparacion riba e Hoogspanningslijn lo cuminsa awor. E areanan cu ta keda afecta ta Turibana, Kamay, Kurimiauw, Saliña Cerca.

2:00 PM: Ta premira un dura mas o menos 4 ora pa realisa e trabou di reparacion y reestablece e suministro di coriente.