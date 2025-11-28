Pa fin di aña OTORGAMENTO DI PERMISO GENERAL SOLAMENTE PA GAITA, AGUINALDO Y DANDE

Santa Cruz, ARUBA: Manera ta tradicion di tur aña, Alto Comisario di Polis sr. Ramon Arnhem, ta convoca

un permiso general pa presentacion di gruponan di Gaita,Folklore, Aguinaldo y Dande dilanti negoshinan riba

nos isla. E permiso aki ta vigente cuminsando for di dia 15 di November 2025 te cu dia 31 di December 2025.

Contacto: E permiso general aki ta mara na e condicionnan manera prome cu cualkier grupo por haci uzo di e

permiso otorga den e convocacion aki, e persona encarga cu e grupo mester tuma contacto cu e seccion di

Planologia y Informacion di Cuerpo Policial durante oranan di oficina. For di 7’or di mainta te 3’or di atardi y

nan number di telefon ta 281-3121. Durante fin di siman por tuma contacto cu departamento di Planologia y

Informacion via di Central di Polis na number di telefon 100. E personanan en cuestion lo controla si e luga

caminda e actuacion lo tuma luga ta apropia of no.

Reglanan: Gruponan di Gaita , Folklore, Aguinaldo y Dande por haci nan presentacion te cu 10’or di anochi.

No mag stroba ni trece trafico den peliger bou di ningun circunstancia. No mag laga sushi of cualkier

desperdicio atras riba caminda publico despues di e presentacion. No mag toca den vecindario di misa durante

sirbishi, hospital, casnan di anciano of otro instituto cu ta duna cuido medico, ni den vecindario di stacionnan di

gasolin.

Recordatorio: E permiso aki ta conta specialmente pa Gaita, Folklore, Aguinaldo y Dande. E permiso aki NO

ta conta pa un banda, conhunto of agrupacion musical. Durante control Polis mira cu un banda of agrupacion

musical ta tocando cu no ta gaita of dande lo para e evento cu concecuencia cu por haya un multa. Banda of

agrupacion muscial mester busca un permiso general.

Cuerpo Policial ta subraya cu mester obedece tur ordo di Polis relaciona cu Orden Publico y Polis ta autorisa pa

para e evento na momento cu Orden publico ta rekeri esaki of na momento cu constata cu a viola cualkier di e

condicionnan aki.