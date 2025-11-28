A termina e curso cu exito CINCO POLIS CU CURSO INTENSIVO NA MIAMI DI COMMUNITY POLICING

Oranjestad ARUBA: Recientemente cinco polis di bario a sigui un curso basta intensivo na Miami dade na

Florida. E curso a exigi hopi di cada un di nan, ademas di nan trabao diario nan mester a combine cu nan estudio. Nan

mester a haci investigacion como tambe sigui lesnan y haci e parti examen practico.

Esaki ta e parti di e plan strategico y e vision pa cu e Community Policing. Esaki kiermen cu Polis lo ta mas

cerca di e communidad como tambe hunto cu e networkspartners.

Cada un colega a termina e curso cu exito, masha pabien!