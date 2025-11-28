E LEONNAN DI ONE HAPPY ISLAND LIONS CLUB TA BENDE RIFA TUR DIASABRA Y DIADOMINGO NA PRICESMART “Yuda Nos Yuda Esnan Den Comunidad Cu Ta Den Necesidad”

E Leonnan di Aruba One Happy Island Lions Club ta sigui activo y lo tey e fin di siman aki na PriceSmart bendiendo e popular rifa 𝙙𝙞 e 𝙃𝙖𝙧𝙡𝙚𝙮-𝘿𝙖𝙫𝙞𝙙𝙨𝙤𝙣. Cu compra di e rifa bo tin e oportunidad di gana un Harley-Davidson Fat Boy – 120th Anniversary Edition of bo por cobra AWG 35 mil cash como gran premio. Di dos premio 2 mil florin cash y di tres premio mil florin cash.
Pasa busca bo ticket sea ta diasabra y diadomingo na PriceSmart na Dakota, of tuma contacto cu un di nos miembronan di One Happy Island Lions Club. Comerciantenan cu ta desea di contribui pa e bunita causa aki por tuma contacto cu nos y nos lo yega te na boso porta di negoshi. E rifa aki ta danki na e iniciativa di Old Skool Bikers Club cu e programa ‘Helping the Helpers”, cu e meta e biaha aki pa yuda e clubnan di Lions na Aruba recauda fondo pa nan sigui yuda esnan den comunidad cu ta den necesidad.
Tambe Bo tin e Oportunidad pa Sostene nos proyectonan di luna di december:
Un Sonrisa pa nos muchanan: Esaki lo ta e di 5 edicion di celebracion di Pasco organisa pa muchanan di famia di recursonan limita. E actividad ta inclui, wega, baile, musica, storia den un ambiente di alegría di fin di aña pa nos muchanan.
Tayo riba Mesa Edicion X-mas: Esaki ta un programa pa yuda combati hamber y yuda famianan cu ta pasa den situacionnan dificil. Nan ta ricibi macuto di cuminda y cuminda cayente durante e luna di December. Pa logra esaki e dianan 6 y 13 di december tur esnan cu ta desea di yuda lo por entrega nan donacion di comestibel, cuminda seco, productonan personal, higienico, regalo pa mucha na Centro Kibrahacha na Piedra Plat durante e orario di 10 or di mainta pa 1 or di merdia.
Caminata pa bo Salud y Bienestar: Bo por yuda nos door di haci un donacion na Aruba Bank – Fundacion One Happy Island Lions Club, Account: 6005880190, anotacion: OHIL Servicio. Si bo ta desea mas informacion bo por contact nos via whatsapp na 568-0829 of inbox nos riba Facebook Aruba One Happy Island Lions Club.
Bo tambe ta desea pa bira un “Friends of Lions” y yuda comunidad?
Bo kier duna un man, tuma contacto cu nos na cualkier momento, bishita nos Pagina di Facebook of Whatsapp nos na 568-0829. For di awor caba One Happy Island Lions Club ta gradici un y tur cu ta duna nan sosten na nos organizacion di un of otro manera. Masha danki, hunto cu boso sosten y contribucion nos ta sigui sirbi comunidad pa medio di nos proyectonan na bienestar di nos comunidad den necesidad.
Por ultimo un danki special na Gerencia y Personal di Pricesmart pa brinda nos e oportunidad.
We Serve.
ohilclubaruba@gmail.com Aruba One Happy Island Lions Club