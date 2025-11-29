Reflexión Diasabra 29 November 2025.

Awe ta dia di descanso pa hopi trahado.
Claro tin cu mester, sea ta traha den sector hotelero, como polis, na immigración, aduana y hopi mas.
Mester duna servicio como cu Aruba ta un isla turistico.
Nos ta cuminsa nos dia pa gradici nos bon Dios.
Dimes nos ta dicidi con lo jena nos dia liber.
Mane nos sa, ajera tabata fin di siman, fin di luna, black weekend, y ban caya atrobe riba dje.
A paga pensioen y bonus.
Placa tin y pueblo ta probecha cumpra na prijsnan hopi rebaha.
Nos ta mira un trafico pega henter dia.
Chauffeurnan rabia pa e filanan di auto.
Tur hende tin pura!
Tur hende kier ta e prome pa provecha di e productonan na prijs di baca flaco !!
Nos sa di e cosnan aki pero ta laga e situación pasa voorbij.