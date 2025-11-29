[VIDEO] Ambulans a topa cu auto gebolter boca abao den e greppel di awa na Zeewijk y a pensa cu hende por ta aden!

Diasabra mainta ambulans pasando na Zeewijk a nota di cu tin un auto gebolter cu e banda di chauffeur den e awa, mesora a bati alarma y a dirigi tanto bombero como polis na e sitio. Na yegada di e bomberonan a drenta den e awa pero no logra haya hende den e auto pero pa mas sigur na yegada di polis a pidi pa un takelwagen pa asina saca e auto for di e awa. Despues di poco trabao takelwagen cu bomberonan a logra saca e auto for di den e awa y no a haya chauffeur den dje. Pa colmo e auto no tabata tin number di auto y polis a pensa cu lo por ta un auto procedente di ladronicia y a confisca esaki.