Homber cu a caba di divorcia a bebe cantidad di pildo cu menos bon intencion!

Diasabra atardi birando anochi a drenta informe di un caso unda un homber a bebe un gran cantidad di pildo, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un homber cu a caba di divorcia a bebe un cantidad di pildo desconosi. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital pa un laba di stoma.

