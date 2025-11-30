[VIDEO] Motociclista a perde control riba E.J. “Watty” Vos blvd. pasa over di e median bay cay otro banda di caminda.

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na altura di C-Mart riba E.J.”Watty” Vos blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un motociclista bayendo nort yegando e rotonde cu velocidad halto su so cu su so a bay banda links dal na e muraya di separacion di caminda e mes a bay over te otro banda di caminda mientras su brommer a sigui bay un poco mas panort riba e caminda pariba. Durante di su caida su helm a kita y a bay haya basta sla na su cabes. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital. E motociclista tabata na tino y tabata responde na e preguntanan cu nan tabata hacie.