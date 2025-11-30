Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente panort di e rotonde Balashi, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur biniendo for di Mondi Fierno bayendo pa e rotonde Balashi a baha caminda na man robes dal un palo di lus kibra y drenta mondi cu e auto. Afortunadamente e no a resulta herida pero polis a detene e chauffeur pa a core auto bao influencia di alcohol.
Chauffeur deteni despues di a baha caminda dal palo di lus y drenta mondi cu e auto
