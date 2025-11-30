Diadomingo madruga a drenta informe di cu persona a yega herida na hospital despues di un accidente na e rotonde Cumana, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di nan a topa cu e familiarnan cu a bay pa atende e auto. Polis a avisa na nan cu nan tabata na hospital y e chauffeur a conta nan tur cos.
Chauffeur a resulta herida y e mes a bay hospital despues di cu ela subi e rotonde Cumana
