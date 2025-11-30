Reflexión Diadomingo 30 November 2025.

Felis dia di descanso.

Un plaser enorme di por amanese y cu hopi amor gradici nos bon Dios pa tur e regalo cu nos por disfruta di dje.

Nos sa y nos ta acepta cu no ta nos ta dicidi y cu nos ta den man di nos bon Dios.

Señor ta pidi nos pa hasi oración.

Hesus a advertí cu pronto ta bai bin cosnan celestial pa mundo.

Cada ciudadano mester cubri su mes.

E mester comprende cu Hesus ta yui di Dios.

Hesus a sufri na Cruz y soporta humiliacon.

Cua mamá ta pone su yui na mundo pa e wordo maltrata y humilja asina ?

Ningún parti di mundo e humiljacion aki ta di comprende ni ta tolerabel.