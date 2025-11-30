[VIDEO] 2 Hoben local menor di edad a resulta seriamente herida ora nan a bolter tras di Faro cu UTV

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente basta serio patras di Faro, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu nan lo a bolter cu un UTV y a resulta seriamente herida pa cual motibo a pidi pa ambulans bini cu mas urgencia. Ya cu e mucha muher menor di edad parce no ta reacciona mucho bon y a haya basta sla y e otro victima un mucha homber a haya sla na cabes y e rollbar di e UTV a cay riba su lomba y ta sangrando pa cabes. Na yegada di e 2 ambulansnan nan a atende e victimanan y a trasnporta ambos pa hospital.