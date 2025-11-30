Hopi interes pa charla di Ramon Todd Dandaré tocante e textonan mas bieu na Papiamento

Diaranson dia 26 di november ultimo Fundacion Lanta Papiamento (FLP) a organisa un anochi di charla presenta pa Señor Ramon Todd Dandaré Mag. Ling.
E charla Den kibra di marduga: Aurora di un lenga Crioyo – Papiamento ta trata e textonan mas bieu na Papiamento cu nos tin te awor y e balor di e textonan aki.
E charla aki a atrae un publico grandi cu a presencia e charla en persona of via livesatreaming. Pa esnan cu no por tabata presente y cu a tende con interesante e charla tabata, e livestreaming ta activo ainda. E link ta
https://www.youtube.com/live/6gYS3HvqT5Y?si=H2q6BrE0hqEyC5Zg
Loke Señor Todd Dandaré a trece dilanti a sorprende hopi hende. Hopi hende no tabata sa cu Papiamento ta asina bieu y cu e tabatin un posicion asina importante den comunidad.
Entre otro Señor Todd Dandaré a trata texto di aña 1775, 1776, 1783 y 1803. E textonan aki ta duna nos un bon bista di e historia y desaroyo di Papiamento. Alabes e textonan aki ta relata hopi di e tempo y e circunstancianan den cua nan ta skirbi.
Por ehempel den e asina yama ‘Carta di Amor’ di aña 1775 nos ta lesa di e relacion problematico di Abraham de David da Costa Andrade Jr., un Hudiu Sefardita, cu su amante Sarah de Isaac Pardo y Vaz Farro. Ta remarcabel cu nos ta compronde e carta aki sin problema.
Un otro carta masha interesante ta esun cu un mama Hulandes na Corsou ta skirbi na nomber di su yiu recien naci pa e tata cu tabata na Hulanda. Den e carta aki e yiuchi ta dirigi su mes na e tata completamente na Papiamento. E carta aki ta data di 1783.
E texto mas bieu descubri na Aruba ta skirbi dia 22 di juni 1803. Esaki ta un declaracion di 26 residente na fabor di comandeur Pieter Specht contra B.G.Quant.
Importante pa menciona tambe ta e prome bukinan imprimi. Ta trata di buki religioso di Inglesia Catolico di Niewindt (1833, 1837), Conradi (1844), Van Dragt (1847), Putman (1850). Na 1862 y 1864 domi Kuiperi a publica dos buki pa Protestant na Aruba.
E publico presente tabatin hopi pregunta y e discusion tabata anima. Tin hopi cos di siña di nos idioma Papiamento y FLP ta contento cu e interes ta crece. Den 2026 FLP lo organisa mas programa interesante. Keda pendiente!