Diadomingo atardi laat a drenta informe di un persona perdi cu un SeaDoo cu no a regresa. Ta trata aki di un hoben di 23 aña cu lo tabata riba un SeaDoo e persona ta di nacionalidad stranhero pero bibando na Aruba. Mesora a activa 2 metal shark pa cuminsa cu e buskeda hunto cu e helicopter di guarda costa. E helicopter di marina Real tambe a join den e buskeda. Entretanto a logra haya e SeaDoo como 5 milla afo pero sin e persona. E buskeda ta sigui, nos lo sigui informa……
Buskeda grandi pa persona perdi riba lama, a logra haya e SeaDoo pero ainda no e persona
