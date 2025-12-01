Posted in INCIDENTE UPDATE tocante mucha homber perdi ayera riba lama: 03:06 December 1, 2025 Leave a comment Madruga pa mas menos 2:50 Central di Polis a wordo informa cu e mucha homber perdi riba lama a yega tera bek. E la wordo hiba hospital pa controla. Su situacion ta bon. Related Articles Militarnan di Aruba y Curaçao lo recibi certificado di Formacion di Entrenamento di Maneho de Entrenamento 👏🏽👏🏽 Varios patruya di polis a bay Seaport Conference Center pa un pelea formal cu hende herida Problema entre pareha na Calabas a hera bay for di man cu bate den man Manera nan ta bisa “Den tobo di laba paña” cu e drempelnan mal traha sin borchi aviso y directamente despues di un birada, anto 2 tras di otro!