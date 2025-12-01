 Posted in INCIDENTE

UPDATE tocante mucha homber perdi ayera riba lama:

03:06  December 1, 2025

Madruga pa mas menos 2:50 Central di Polis a wordo informa cu e mucha homber perdi riba lama a yega tera bek.
E la wordo hiba hospital pa controla.
Su situacion ta bon.

 

