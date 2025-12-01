Reflexión Dialuna 1 December 2025.

Awe ta prome dia di último luna di an̈a y prome dia di siman nobo.
Nos ta gradici nos bon Dios pa su regalo cu ta un dia nobo mas den nos bida.
Un bunita bida cu nos kier bibe lo mas tanto cu por naturalmente.
Nos tin di biba nos bida mas saludable cu por.
Hasi esfuerso pa cuida salud y tene curpa den condicion.
Tambe come saludable ta hopi importante.
Pe motibo ey tin tanto Gym y Tiendanan cu productonan pa juda e curpa keda den forma.
Asina mes nos isla tin un percentage halto di obesidad y personanan cu ta diabetico.
Tin bastante campo deportivo y lugarnan special pa cana cuida curpa.
Mester baha man pa cos dushi y aros y harinja cu ta esunnan amigo di obesidad y sucu halto.