Posted in OPINION OPINION: A yega e momento pa gobierno haci algo, mesun cos cu ora nan traha un ley pa cobra nos placa pa belasting cu tur sorto di nomber wel traha un ley cu ta prohibi drumimento riba caya! 06:23 December 1, 2025 Leave a comment E coy abuso aki mester caba nos no por sigui biba asina cu adictonan ambulante ta drumi riba caya. Mescos cu gobierno(nan) ta traha ley pa nos (pueblo) paga belasting traha un ley definitivo pa e adictonan aki stop di ta drumi riba caya.